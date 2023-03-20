Россиянам назвали пять полезных свойств простокваши

Всем известный кисломолочный продукт простокваша обладает множеством полезных свойств для организма. Например, микроорганизмы в её составе улучшают работу пищеварительной системы и снижают риск развития инфекционно-воспалительного поражения кишечной стенки. Подробнее об этом рассказали эксперты "Роскачества".

"Простокваша богата пробиотиками. Это полезные микроорганизмы, которые угнетают рост представителей патогенной флоры, понижают риск развития инфекционно-воспалительного поражения кишечной стенки, а также улучшают работу пищеварительной системы, облегчая расщепление и всасывание питательных веществ, поступивших в организм с пищей", — рассказала врач – эндокринолог-диетолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Простокваша относится к ферментированным продуктам, которые полезны для пищеварения, особенно при нарушении секреции собственных ферментов, среди которых вздутие, спастическая боль, чувство дискомфорта в области кишечника, а также диарея и запор. Вместе с тем эта кисломолочная продукция понижает уровень "плохого" холестерина. Это происходит благодаря пробиотикам, которые восстанавливают иммунный барьер кишечника, отвечают за выведение желчных кислот и улучшают метаболизм в печени. Поэтому у тех, кто регулярно ест простоквашу, ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Третье полезное свойство — помощь при похудении. Простокваша комплексно воздействует на метаболизм, поэтому её регулярное потребление способствует сбросу веса, нормализуя жировой обмен, уровень глюкозы и инсулина.

А ещё простокваша улучшает иммунитет, работа которого на 80% зависит от микробиома. По данным экспертов "Роскачества", при сбалансированном питании, в котором присутствует этот кисломолочный продукт, формируется естественная защита от воздействия болезнетворных организмов. В результате риск подхватить вирус и тяжело переносить заболевания снижается.

Также этот продукт укрепляет кости, поскольку в его составе есть кальций, фосфор и магний. Эти вещества поддерживают плотность ткани и играют ключевую роль в нормализации минерального обмена. Как отметили эксперты, два стакана простокваши дадут организму 40% суточной нормы потребления кальция и 25% — фосфора. Особенно это полезно для людей старше 60 лет, когда кости становятся более хрупкими.