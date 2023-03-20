В Смоленской области состоялось официальное представление врио губернатора Василия Анохина

В администрации Смоленской области прошло официальное представление Василия Анохина, который был назначен врио губернатора региона. В церемонии участвовал, в частности, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Он подчеркнул, что Анохин является современным и опытным руководителем.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев представил врио губернатора Смоленской области Василия Анохина. Видео © Предоставлено Лайфу

"Василий Николаевич [Анохин] обладает большим опытом в сфере госуправления, правового регулирования, финансов и экономики как на региональном, так и на федеральном уровне. В Правительстве Российской Федерации Василий Николаевич занимался такими стратегически важными направлениями, как строительство, ЖКХ, возглавлял Департамент регионального развития", — приводит слова Щёголева пресс-служба администрации Смоленской области.

Он напомнил, что Анохин ранее работал в Смоленской области заместителем губернатора, а также возглавлял представительство администрации региона при кабмине. Также Щёголев поблагодарил команду его предшественника — Алексея Островского — за эффективную работу. Кроме того, он рассказал о важных точках роста региона. По мнению Щёголева, модернизация здравоохранения и оживление рынка труда должны быть в числе основных вопросов. Он пожелал новому главе региона успехов и решения всех поставленных задач.

Анохин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное доверие. В числе приоритетных задач для региона он выделил создание прочной экономической базы как источника повышения доходов. На церемонии также присутствовали члены Совфеда и депутаты Госдумы от Смоленской области, главы исполнительных органов региона, а также представители духовенства, общественных организаций и СМИ.