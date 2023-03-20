Россиянам перечислили правила, благодаря которым можно похудеть к лету

Похудеть к лету могут помочь простые правила, например уверенность в победе и анализ количества еды. Об этом заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова, пишет kp.ru.

"Поставленная цель и уверенность в победе — это уже половина успеха. Например, купленный летний наряд на размер меньше может стать отличным стимулом для снижения веса", — считает эксперт.

Она также рекомендовала вести дневник питания и выписывать количество съеденной пищи и время питания. Лучше всего не есть много и поздно, а еду следует тщательно пережёвывать: врач посоветовала делать 33 жевательных движения.

Похудению поспособствуют полноценные завтраки и оптимальное количество воды. Кроме того, по мнению Павловой, в каждом приёме пищи должны быть белок и растительная клетчатка. Чтобы избавиться от лишнего веса, не стоит есть сладкое вечером, а также следует сократить употребление алкогольных напитков и засыпать до 23:00, указала эксперт.