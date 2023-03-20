Владельцам домашних животных дали совет по выбору правильного имени для четвероногого

Кличка животного должна быть короткой и звонкой, чтобы питомец мог хорошо её расслышать. Об этом рассказала зоопсихолог Ольга Дёмина. Она отметила, что для четвероногого друга лучше выбирать чётко произносимое имя, в нём не должно быть шипящих звуков.

"Чем чётче будет имя, тем лучше животное его оценит и быстрее воспримет. Если кличка шипящая, она хуже слышится собаке", — сказала специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Дёмина рекомендовала выбирать короткие клички. Например, для кобелей годятся имена из одного-двух слогов, а для сук — из двух-трёх. В качестве исключения шипящие клички можно давать робким питомцам, чтобы не раздражать их.