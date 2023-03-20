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20 марта, 14:37

Владельцам домашних животных дали совет по выбору правильного имени для четвероногого

Зоопсихолог Дёмина рекомендовала называть животных короткими звонкими кличками

Кличка животного должна быть короткой и звонкой, чтобы питомец мог хорошо её расслышать. Об этом рассказала зоопсихолог Ольга Дёмина. Она отметила, что для четвероногого друга лучше выбирать чётко произносимое имя, в нём не должно быть шипящих звуков.

"Чем чётче будет имя, тем лучше животное его оценит и быстрее воспримет. Если кличка шипящая, она хуже слышится собаке", — сказала специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Дёмина рекомендовала выбирать короткие клички. Например, для кобелей годятся имена из одного-двух слогов, а для сук — из двух-трёх. В качестве исключения шипящие клички можно давать робким питомцам, чтобы не раздражать их.

Ранее Лайф писал о том, что мурлыканье кошек — один из их способов целенаправленной манипуляции людьми. К такому выводу пришли учёные британского Университета Сассекса.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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