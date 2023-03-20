В Кремле согласились со словами Си Цзиньпина о поддержке Путина народом на выборах

В Кремле согласны с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, что российский народ поддержал бы своего лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Си Цзиньпин не говорил, что глава государства будет участвовать в выборах.