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20 марта, 14:54

В Кремле согласились со словами Си Цзиньпина о поддержке Путина народом на выборах

Песков: Уверенность Си Цзиньпина в поддержке Путина на выборах можно только разделить

В Кремле согласны с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, что российский народ поддержал бы своего лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Си Цзиньпин не говорил, что глава государства будет участвовать в выборах.

"Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом во время встречи в Кремле

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом во время встречи в Кремле

Как писал Лайф, Си Цзиньпин в ходе встречи с главой РФ в Кремле выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах 2024 года, если он решит баллотироваться. Председатель КНР подчеркнул, что Россия при нынешнем президенте достигла больших высот.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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