Евросоюз увеличит военные расходы к 2025 году на €70 млрд

Страны Евросоюза планируют к 2025 году увеличить оборонные расходы на одну треть. Это следует из отчёта главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о результатах первого года реализации военной стратегии Евросоюза — "Стратегического компаса".

"Страны ЕС увеличивают свои оборонные расходы и инвестиции. После начала конфликта на Украине все страны ЕС объявили об увеличении расходов, которые, по оценкам, принесут дополнительно €70 млрд в 2025 году", — заявил Боррель.