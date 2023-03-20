Евросоюз увеличит военные расходы к 2025 году на €70 млрд
Боррель: Страны Евросоюза намерены увеличить военные расходы к 2025 году на €70 млрд
Страны Евросоюза планируют к 2025 году увеличить оборонные расходы на одну треть. Это следует из отчёта главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о результатах первого года реализации военной стратегии Евросоюза — "Стратегического компаса".
"Страны ЕС увеличивают свои оборонные расходы и инвестиции. После начала конфликта на Украине все страны ЕС объявили об увеличении расходов, которые, по оценкам, принесут дополнительно €70 млрд в 2025 году", — заявил Боррель.
В декабре прошлого года главный дипломат Евросоюза сообщил, что военные расходы стран сообщества растут на протяжении последних семи лет, в 2021 году они выросли на 6% и достигли 214 миллиардов евро.
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