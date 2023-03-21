Муж-украинец выкрал двухлетнюю дочь у жены-россиянки и увёз её в Грузию

Гражданин Украины выкрал двухлетнюю дочь у жены из России. По словам женщины, супруг долго настаивал на переезде в Незалежную, но не добился своего и просто увёз девочку, пишет Mash.

Россиянка рассказала, как муж-украинец похитил их дочь и увёз в Грузию. © Mash

Мария познакомилась с жителем Харькова Максимом Дзензурой в 2018 году. Поначалу в отношениях было всё прекрасно, только мужчина постоянно предлагал перебраться на Украину. Женщина отвечала отказом. В 2020 году она забеременела и родила в Стерлитамаке (Башкирия) дочь, которую назвали Дариной. Максима Мария прописала в своей квартире.

После этого отношения начали портиться. Муж не только жил на две страны и продолжал доставать с переездом, но и начал бить супругу и угрожать увезти дочь на Украину. В итоге 10 декабря прошлого года он претворил свои угрозы в жизнь. Пока Мария ходила в магазин, Максим выкрал Дарину и уехал. На следующий день женщине сообщили, что муж с дочерью пересёк российско-грузинскую границу. На связь он не выходит. Мария пытается придать дело огласке и добиться международного розыска, чтобы вернуть девочку.

"О ребёнке на сегодняшний день мне известно то, что 11 декабря 2022 года в 15:32 ребёнок с отцом пересекли на авто пешую границу России с Грузией. Мне сообщили, что ребёнок всю дорогу спал, ребёнок жив. Дарина — гиперактивная девочка, она даже со мной никогда не спала больше трёх-четырёх часов. Я предполагаю, что ребёнок в тот момент находился либо под действием каких-либо успокоительных препаратов, либо она также получила серьёзное отравление", — рассказала женщина, добавив, что больше о дочери не знает ничего.