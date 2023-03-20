Поэт и геофизик Городницкий рассказал об астероиде, названном в его честь

Сегодня, 20 марта, 90-летний юбилей отмечает учёный-геофизик, поэт Александр Городницкий, в честь которого назван астероид номер 5988. Сейчас исследователь и деятель культуры находится в немецкой клинике, откуда он связался с журналистами и рассказал о малой планете.

"Несколько лет назад я участвовал во встрече петербуржцев, в честь которых названы малые планеты. Мой [астероид] — 15 километров в диаметре. Но, увы, я всё равно не могу его отсюда рассмотреть, даже в телескоп", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По данным издания, Городницкий за год перенёс три операции. Сейчас врачи обещают ему скорую выписку. Однако учёному ещё долго нельзя будет летать на самолёте, поэтому приехать в родной Петербург он сможет не скоро.