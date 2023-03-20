В Воронеже задержали 22-летнего водителя, который не оплатил свыше 600 штрафов

В Воронеже задержали 22-летнего водителя Volkswagen Touareg, который не оплатил штрафы за свыше чем 600 нарушений ПДД. Об этом говорится в заявлении ГУ МВД РФ по региону.

"В ходе профилактического мероприятия, направленного на соблюдение ПДД всеми участниками движения, сотрудники ДПС остановили автомобиль, у которого отсутствовал передний бампер. При проверке по базам учёта полицейские установили, что 22-летний водитель имеет задолженность за более чем 600 нарушений ПДД на общую сумму около 600 тысяч рублей", — сказано в сообщении.

Правоохранители добавили, что мужчина также должен судебным приставам почти 400 тысяч рублей. В отношении водителя составили 250 административных протоколов в соответствии со статьёй "Уклонение от исполнения административного наказания".

"Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. В итоге общая сумма долга составила около 1 миллиона 500 тысяч рублей", — отметили правоохранители.

Судебные приставы наложили на машину арест и эвакуировали её на спецстоянку. Если мужчина не погасит задолженность, то автомобиль выставят на торги.