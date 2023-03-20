В ГД высоко оценили выступление Путина, процитировавшего Манделу на форуме "Россия — Африка"

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв прокомментировал выступление российского президента Владимира Путина на форуме "Россия – Африка в многополярном мире".

Парламентарий обратил внимание на то, что Путин неслучайно в своей речи процитировал бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу, который когда-то заметил, что "ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе". В нынешнее время данные слова, по словам Пискарёва, верны не только для стран Африки, которые долгое время шли к обретению независимости, но и для других государств, не желающих становиться вассалами США.

"Сегодня эти слова звучат как девиз и для других государств и народов, живущих на разных континентах, но объединённых стремлением к свободе от диктата США и их союзников, от агрессивных устремлений неоколонизаторов, которые хотят подчинить весь мир своей воле. Путин стал сегодня идейным лидером свободного мира и всех народов, которые не приемлют навязывания им чуждых ценностей, забвения своей истории и культуры", — подчеркнул парламентарий.

Он также заметил, что сегодня нашу страну вновь встречают в Африке как равноправного партнёра и надёжного друга, который всегда готов протянуть руку помощи в трудную минуту. И прошедшая конференция является ещё одним шагом к многополярному миру, в основе которого должны лежать такие понятия, как свобода, справедливость, взаимоуважение и суверенитет, резюмировал Пискарёв.