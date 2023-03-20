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Опубликовано 20 марта 2023, 20:49

Шведская экоактивистка Тунберг стала почётным доктором Университета Хельсинки

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала почётным доктором факультета теологии Университета Хельсинки. Об этом говорится в заявлении на сайте учебного заведения. Профессор Мартти Ниссинен отметил, что факультет тем самым стремился расширить взгляд на права человека и состояние Земли.

"Выбирая Грету в качестве почётного доктора, мы заявляем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", — отметил он в беседе с Helsingin Sanomat.

В общей сложности тридцати деятелям со всего мира присудили данную учёную степень. Так, финский лидер Саули Ниинистё стал почётным доктором факультета философии.

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Ранее Лайф писал, что полиция Норвегии унесла Грету Тунберг с митинга в Осло. Протестующие были против строительства ветряных электростанций.

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Getty Images / Roberto Pfeil

Никита Осипов
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