Шведская экоактивистка Тунберг стала почётным доктором Университета Хельсинки

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала почётным доктором факультета теологии Университета Хельсинки. Об этом говорится в заявлении на сайте учебного заведения. Профессор Мартти Ниссинен отметил, что факультет тем самым стремился расширить взгляд на права человека и состояние Земли.

"Выбирая Грету в качестве почётного доктора, мы заявляем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", — отметил он в беседе с Helsingin Sanomat.

В общей сложности тридцати деятелям со всего мира присудили данную учёную степень. Так, финский лидер Саули Ниинистё стал почётным доктором факультета философии.