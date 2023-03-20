В Уфе конфликт между посетителями бара закончился дракой с полицией

Несколько жителей Уфы обвиняют полицейских в том, что они напали на них, неоправданно применили силу и отвезли в участок. Эта история началась ещё в преддверии 8 Марта. Тогда в одном из местных баров произошёл конфликт между двумя отдыхавшими там компаниями. Он быстро затух, однако оказалось, что бармен уже вызвал полицию.

Конфликт посетителей бара в Уфе и полицейских. Видео © LIFE

Стражи порядка, по словам посетителей заведения, приехали и их якобы сильно разозлило, что они прибыли зря. Вот тут-то, по рассказу поссорившихся, и начался "полицейский беспредел".

"Им было обозначено, что конфликт улажен, что никто ни на кого писать не собирается из девушек. Но тем не менее они с этим не согласились. Без предупреждения применили физическую силу, мотивировав тем, что всем обязательно надо проехать в отдел. <...> Они начали дёргать за куртки, они повалили на землю, начали бить руками, ногами, надели наручники", — рассказал Лайфу один из посетителей.

По словам очевидца, они отказались ехать в отдел из-за того, что полицейские не показали им удостоверения. В итоге у семейной пары, участвовавшей в конфликте, зафиксировано множество синяков и гематом. Также сотрудники разбили телефоны и порвали куртки. Муж и жена уже написали заявление. Всем, не желавшим последовать в участок, выписали штраф в размере 500 рублей. Между тем в региональном главке МВД заявили, что посетители бара ругались матом и хватали сотрудников полиции за форму. Поэтому пришлось их доставить в отделение силой.

"В соответствии с законом "О полиции" в отношении граждан были применены физическая сила и специальные средства. В отношении доставленных были составлены административные протоколы, в том числе за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения", — прокомментировали в ведомстве действия полицейских, приехавших на вызов в питейное заведение.

Полицейские утверждают, что 7 марта поступило сообщение о драке на Бакалинской улице. Согласно сигналу, действие происходило около питейного заведения, участников было около 15 человек. Для выяснения всех обстоятельств их и приглашали проехать в отдел, отмечается в комментарии ведомства, но двое ехать отказались. На тот момент жалоб на сотрудников от них не поступило, а заявления они написали через четыре дня, указав, что все телесные повреждения были им нанесены именно правоохранителями. На данный момент проведена служебная проверка, материалы которой направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения.