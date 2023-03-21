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20 марта, 22:30

В РПЦ обвинили Зеленского в презрении к миллионам верующих

Легойда: Зеленский презирает миллионы верующих на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский с презрением относится к миллионам украинских верующих. Это в том числе проявляется через его отказ в праве на существование канонической Украинской православной церкви. Такое мнение высказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Зеленский, отказавшись от встречи с членами Синода Украинской православной церкви, вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих, отстаивающих своё право молиться в той Церкви, в которой молились их деды и прадеды, где они крестили детей и отпевали умерших", — написал он в своём телеграм-канале.

Легойда отметил, что одним росчерком пера людей лишили их базового права, не став даже слушать архиереев, которые представляют миллионы человек. Он также напомнил, что похожее решение в своё время приняли те, кто пришёл в России к власти в 1917 году, и подчеркнул, что дальнейшая история известна всем.

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Напомним, ранее Зеленский отказался встречаться с представителями Синода канонической УПЦ, собравшимися возле его офиса для объяснения позиции церкви.

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Офис Президента Украины

Анатолий Симоненко
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