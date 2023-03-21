Не только о вреде курения: В России могут ввести новые предупреждения перед фильмами

Россиян могут начать предупреждать о наказании за оборот наркотиков — такие уведомления могут появиться перед фильмами, где упоминаются запрещённые вещества, а также в книгах и так далее. Как пишет РБК, соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, отреагировав на законопроекты, внесённые МВД во исполнение поручений президента Владимира Путина.

По данным издания, изменения будут внесены в УК, УПК, КоАП и в ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". Публичное распространение произведений, в которых упоминаются наркотики, будет возможно без изменений, если эти фильмы, книги и так далее были произведены до 2024 года. Если позже — они должны будут сопровождаться уведомлением о том, что "за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека".

Кроме того, законодатели собираются внести в УК статью 230.3, предусматривающую ответственность за пропаганду незаконной продажи и потребления наркотиков в Интернете. Наказание по этой статье светит тем, кто нарушает закон, будучи ранее подвергнутыми административному наказанию за похожее деяние, а также имеющим судимость за схожее преступление. Помимо лишения свободы сроком до двух лет могут быть и более мягкие наказания: штраф, обязательные, исправительные и принудительные работы.