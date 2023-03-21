Напичканный технологиями велосипед получил не лучшее для России название

Тайваньская марка Acer, известная прежде всего производством компьютеров, решила взяться за производство умных велосипедов. Транспортное средство со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) называется Ebii (что будет не очень благозвучно на русском языке). Благодаря цифровому управлению трансмиссией и прогнозированию столкновений оно, по мнению разработчиков, сможет выстроить безопасную траекторию движения.

Как сообщает издание Electrek, продвинутая система безопасности также позволит автоматически блокировать ходовую часть, если владелец отойдёт и в случае кражи. Встроенный модуль GPS будет отслеживать перемещение велосипеда круглосуточно. Работает Ebii от аккумулятора на 460 Вт.ч, чего хватит на 110 км пути. Скорость будет до 25 км/ч, вес — 16 кг. Стоимость, как предполагает издание, может составить примерно 1,5–2 тысячи долларов. Дату премьеры Acer пока не называет.