Новая игра в стиле "Симс" даст больше свободы

Компания Paradox Interactive представила игру под названием Life by You. Это симулятор жизни с открытым миром, планируемый к выпуску для ПК 12 сентября этого года. Студию, работавшую над игрой, возглавляет Род Хамбл, экс-босс игры Sims и гендиректор студии Second Life Linden Labs.

Life by You описывается как игра, позволяющая игрокам создавать людей и жить их жизнью "без загрузочных экранов".

По данным разработчиков, в Life by You игроки смогут насладиться не только открытым игровым миром, но и разговором на "реальном языке", возможностью напрямую управлять персонажами, при желании сменить ракурс на что-то более практичное, чем вид от третьего лица. По открытому миру можно будет путешествовать на автомобиле и велосипеде. Помимо этого игрокам будут доступны карьерные достижения, настройка предприятий, поддержка модов и так далее.

Приобрести Life by You с 12 сентября для ПК можно будет через Steam и Epic Games Store. Стоить игра будет 40 долларов, цены в Steam будут озвучены позднее.