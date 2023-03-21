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21 марта, 00:24

Новая игра в стиле "Симс" даст больше свободы

Paradox анонсировала игру в стиле The Sims: Life by You

<p>Фрагмент игры Life by You от Paradox Interactive. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=U9c3WEYTJIU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Life by You</a></p>

Фрагмент игры Life by You от Paradox Interactive. Обложка © YouTube / Life by You

Компания Paradox Interactive представила игру под названием Life by You. Это симулятор жизни с открытым миром, планируемый к выпуску для ПК 12 сентября этого года. Студию, работавшую над игрой, возглавляет Род Хамбл, экс-босс игры Sims и гендиректор студии Second Life Linden Labs.

Life by You описывается как игра, позволяющая игрокам создавать людей и жить их жизнью "без загрузочных экранов".

По данным разработчиков, в Life by You игроки смогут насладиться не только открытым игровым миром, но и разговором на "реальном языке", возможностью напрямую управлять персонажами, при желании сменить ракурс на что-то более практичное, чем вид от третьего лица. По открытому миру можно будет путешествовать на автомобиле и велосипеде. Помимо этого игрокам будут доступны карьерные достижения, настройка предприятий, поддержка модов и так далее.

Приобрести Life by You с 12 сентября для ПК можно будет через Steam и Epic Games Store. Стоить игра будет 40 долларов, цены в Steam будут озвучены позднее.

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Анатолий Симоненко
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