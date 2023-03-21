Россиянина арестовали за герб "Азова" на заставке телефона
Суд в Москве арестовал мужчину на 14 суток за герб "Азова" на заставке смартфона
Приехавший в Москву из Ставрополья мужчина отправлен Черёмушкинским судом за решётку на 14 дней за публичную демонстрацию герба украинского националистического полка "Азов"*. Как рассказывают очевидцы, это изображение на своём смартфоне он показывал пассажирам общественного транспорта.
"Самойлова Юрия Олеговича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста сроком на 14 суток", — цитирует ТАСС заключение суда.
40-летний Самойлов, как говорится в сообщении, 16 марта показывал другим пассажирам заставку с изображением в виде шеврона полка "Азов". Один из его попутчиков сообщил об этом в полицию, после чего поклонника украинского националистического подразделения задержали. На суде он рассказал, что вначале относился к СВО нейтрально, а потом стал смотреть определённые ютуб-каналы иноагентов, вследствие чего занял антироссийскую позицию.
"Зачастую он занимался репостом с портала YouTube роликов, которые критиковали и дискредитировали должностных лиц Российской Федерации, само проведение специальной военной операции. Факты, которые указывались в видеозаписях, он не проверял", — отмечается в решении суда.
Ранее военнослужащий из ДНР Виталий Вьюнник раскрыл ужасы плена у боевиков "Азова". Националисты в течение шести дней держали мужчину в подвале и издевались над ним.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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