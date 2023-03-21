Атакованная хакерами Ferrari отказалась платить

Хакеры атаковали информационные системы итальянского автоконцерна Ferrari и потребовали выкуп за данные. Однако эта диверсия никак не отразилась на работе компании, передаёт издание "Репубблика". Представители концерна уточнили, что не приемлют выкупов, так как не собираются финансировать преступную деятельность.

"Мы немедленно начали расследование в сотрудничестве с ведущей мировой компанией по кибербезопасности. Мы проинформировали компетентные органы власти и уверены, что они сделают всё возможное для расследования", — цитирует заявление Ferrari "Репубблика".

Компания также сообщила своим клиентам о том, что произошло, и предупредила о риске потери данных.