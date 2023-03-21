Финансист рассказал, как ничего не делать и получать 100 тысяч рублей

Многие мечтают иметь пассивный доход хотя бы в 100 тысяч рублей ежемесячно. Но сегодня даже лучшие предложения банков по депозитам составляют 9–10% годовых, а это значит, что выйти на заветную сумму можно лишь при вкладе в 12–13 миллионов рублей. Об этом рассказал финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. Он считает, что депозиты не самый удачный вариант, они не способны даже перекрыть инфляцию. Есть другие варианты заработка на процентах.

Как пишет РИА "Новости", по мнению эксперта, один из таких вариантов — облигации российских компаний. Зарубежные активы из-за геополитических рисков сейчас лучше не брать, а вот доходность к погашению бондов крупных эмитентов на Московской бирже достигла 10–13% годовых. Доступ же к широкой линейке высокодоходных облигаций открывается при получении статуса квалифицированного инвестора. Как указывает финансист, хорошая надёжность может быть и у менее крупных, но известных компаний.

"Можно обратить внимание на лизинговые компании, девелоперов, IT, микрофинансовые организации, агропром и заводы, которые существуют много лет. Доходность таких эмитентов может достигать уже 18–19%. То есть, чтобы получать заветные 100 тысяч рублей в месяц, достаточно иметь 7,3–7,7 миллиона рублей", — отметил эксперт.

Соловий уточнил, что в этом расчёте учтено и 13% НДФЛ. С большинства депозитов налог не выплачивается, но с облигаций должен. Второй вариант — прямые инвестиционные займы, которые со ставками в 14–19% годовых сейчас предлагают микрофинансовые организации. Однако для них нет защиты Агентства по страхованию вкладов. А третий способ получить пассивный доход — инвестиционные площадки. Там пользователь может вложиться в какой-нибудь малый или микробизнес, купив долю в займе от 1,5 до 15 миллионов рублей, и потом получать проценты. Доходность тут высокая, из минусов — минимальная надёжность.