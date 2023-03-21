В Конгрессе предложили отказаться от "полюбовной сделки" с Китаем

В Конгресс США планируют внести законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с КНР. Отменить "полюбовную сделку", заключённую десятилетия назад, предложил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Он объяснил это тем, что Америка находится перед лицом новой эпохи конкуренции с Китаем и Вашингтону нужна повестка, способная сделать рабочий класс в Штатах сильным и независимым.

"Мы можем начать с отмены полюбовной сделки, которую вашингтонские элиты заключили с Китаем 23 года назад, чтобы положить конец нормальным торговым отношениям, ввести высокие пошлины и защитить американских рабочих", — приводит газета Politico слова Хоули.

Согласно инициативе, как отмечает издание, в США могут быть введены пошлины на товары из Китая. Документ передадут в Конгресс сегодня. В нём также говорится, что американский президент будет иметь полномочия ещё больше поднять размер сборов.