Премьер Японии впервые собрался на Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня посетит Украину и встретится там с её лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Также он показал видео, как Кисида садится в поезд на железнодорожном вокзале в Польше у границы с Украиной. Состав отправился оттуда примерно в 01:30 по местному времени (03:30 мск). До Киева ехать около десяти часов.

Это будет первый визит Кисиды на Украину после начала российской специальной военной операции. Японский премьер — единственный лидер стран – участниц "Большой семёрки", который ещё не побывал там в последнее время.