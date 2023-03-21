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21 марта, 02:35

Премьер Японии впервые собрался на Украину

NHK: Премьер Японии Кисида сегодня посетит Украину и встретится с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня посетит Украину и встретится там с её лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Также он показал видео, как Кисида садится в поезд на железнодорожном вокзале в Польше у границы с Украиной. Состав отправился оттуда примерно в 01:30 по местному времени (03:30 мск). До Киева ехать около десяти часов.

Это будет первый визит Кисиды на Украину после начала российской специальной военной операции. Японский премьер — единственный лидер стран – участниц "Большой семёрки", который ещё не побывал там в последнее время.

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Как сообщал Лайф, ранее Кисида заявлял, что Япония в рамках G7 намерена предложить новые санкции против России из-за ситуации на Украине.

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Flickr / NATO

Андрей Григорьев
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