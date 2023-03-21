"При мне сделала последний вздох": Пенсионерка умерла на глазах у прохожей

В Нижнем Тагиле в одном из дворов на Ленинградском проспекте прохожая увидела тело женщины, лежащее на снегу. Предположительно, пенсионерка шла из магазина: рядом с ней лежали телефон и деньги, которые выпали из её кармана.

"Она ещё тёплая была. Лоб синий. Очки ей сняла, артерию на шее пощупала — не было сердцебиения. Я сама бывший медик, поэтому предполагаю, что у погибшей женщины случился сердечный приступ или инсульт. Она при мне сделала последний вздох", — пояснила очевидица сообществу "Инцидент Нижний Тагил".

Прохожая рассказала, что скорая приехала быстро, однако медикам уже не удалось реанимировать женщину. По информации областных управлений СК и МВД, скончалась пенсионерка 1945 года рождения. По словам пресс-секретаря полицейского главка Валерия Горелых, на теле не было обнаружено каких-либо ран. Однако вывод сделают судмедэксперты. Проводится доследственная проверка.