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21 марта, 03:47

"При мне сделала последний вздох": Пенсионерка умерла на глазах у прохожей

В Нижнем Тагиле обнаружили бездыханное тело пенсионерки на снегу

<p>Полиция у места смерти пенсионерки в Нижнем Тагиле. Обложка © VK / <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/03/21/72149423/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент Нижний Тагил"</a></p>

Полиция у места смерти пенсионерки в Нижнем Тагиле. Обложка © VK / "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле в одном из дворов на Ленинградском проспекте прохожая увидела тело женщины, лежащее на снегу. Предположительно, пенсионерка шла из магазина: рядом с ней лежали телефон и деньги, которые выпали из её кармана.

"Она ещё тёплая была. Лоб синий. Очки ей сняла, артерию на шее пощупала — не было сердцебиения. Я сама бывший медик, поэтому предполагаю, что у погибшей женщины случился сердечный приступ или инсульт. Она при мне сделала последний вздох", — пояснила очевидица сообществу "Инцидент Нижний Тагил".

Прохожая рассказала, что скорая приехала быстро, однако медикам уже не удалось реанимировать женщину. По информации областных управлений СК и МВД, скончалась пенсионерка 1945 года рождения. По словам пресс-секретаря полицейского главка Валерия Горелых, на теле не было обнаружено каких-либо ран. Однако вывод сделают судмедэксперты. Проводится доследственная проверка.

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Анатолий Симоненко
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