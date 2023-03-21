В США заметили, как изменился ЕС из-за Украины
Американский политик Янг: Из-за конфликта на Украине ЕС стал военным альянсом
Постоянно поставляя оружие киевскому режиму, Евросоюз превратился в военный альянс. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Мне кажется, что ЕС превратил себя в военный альянс. Я думаю, НАТО просто недостаточно для западных империалистов", — написал Янг в "Твиттере".
Так кандидат на пост губернатора Кентукки отреагировал на известие об очередном пакете помощи Украине — на два миллиарда евро, — который согласовывает ЕС.
Как ранее сообщал Лайф, Евросоюз направит ещё два миллиарда евро в фонд, из которого оплачивает оружие Украине.
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