Постоянно поставляя оружие киевскому режиму, Евросоюз превратился в военный альянс. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Мне кажется, что ЕС превратил себя в военный альянс. Я думаю, НАТО просто недостаточно для западных империалистов", — написал Янг в "Твиттере".

Так кандидат на пост губернатора Кентукки отреагировал на известие об очередном пакете помощи Украине — на два миллиарда евро, — который согласовывает ЕС.