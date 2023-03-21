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21 марта, 03:20

В США заметили, как изменился ЕС из-за Украины

Американский политик Янг: Из-за конфликта на Украине ЕС стал военным альянсом

Постоянно поставляя оружие киевскому режиму, Евросоюз превратился в военный альянс. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Мне кажется, что ЕС превратил себя в военный альянс. Я думаю, НАТО просто недостаточно для западных империалистов", — написал Янг в "Твиттере".

Так кандидат на пост губернатора Кентукки отреагировал на известие об очередном пакете помощи Украине — на два миллиарда евро, — который согласовывает ЕС.

СМИ узнали, сколько снарядов Украина запросила у ЕС

СМИ узнали, сколько снарядов Украина запросила у ЕС

Как ранее сообщал Лайф, Евросоюз направит ещё два миллиарда евро в фонд, из которого оплачивает оружие Украине.

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Flickr / libereurope

Арина Родионова
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