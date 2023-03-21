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Опубликовано 21 марта 2023, 04:20

ВСУ попытались отбить позиции под Красным Лиманом

Минобороны: Отбита попытка ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России отбили попытки украинских военных вернуть утраченные ими позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" российских войск Александр Савчук.

"На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Разведгруппа группировки войск "Центр" вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчёту реактивных систем залпового огня "Град", — рассказал Савчук РИА "Новости".

В результате противник понёс потери в живой силе и бронированной технике. Начальник пресс-центра добавил, что российские военные предотвратили попытку украинских войск пойти в атаку в районе населённого пункта Торское (Краматорский район ДНР). Там ВСУ решили прорваться взводом на БМП 67-й механизированной бригады. Однако их технику дистанционно подорвали минами и ударами артиллерии.

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы "Центра" уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки. Достичь этого удалось благодаря ударам артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки "Центр".

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Минобороны РФ

Арина Родионова
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