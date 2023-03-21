ВСУ попытались отбить позиции под Красным Лиманом

Вооружённые силы России отбили попытки украинских военных вернуть утраченные ими позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" российских войск Александр Савчук.

"На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Разведгруппа группировки войск "Центр" вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчёту реактивных систем залпового огня "Град", — рассказал Савчук РИА "Новости".

В результате противник понёс потери в живой силе и бронированной технике. Начальник пресс-центра добавил, что российские военные предотвратили попытку украинских войск пойти в атаку в районе населённого пункта Торское (Краматорский район ДНР). Там ВСУ решили прорваться взводом на БМП 67-й механизированной бригады. Однако их технику дистанционно подорвали минами и ударами артиллерии.