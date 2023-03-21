МИД объяснил, почему страны Запада не годятся в посредники по Украине

Америка, Великобритания, Франция и Германия не смогут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, потому как они сами являются участниками конфликта с Россией. Об этом РИА "Новости" заявили в МИД РФ.

Так в ведомстве прокомментировали предложение экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу из США, ФРГ, Франции и Великобритании для "запуска мирного процесса".

"Официально нам об этой инициативе ничего не известно. Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что перечисленные страны продолжают поставлять Незалежной вооружение, снабжают её разведданными, а также обучают ВСУ и направляют наёмников в зону СВО. К тому же эти государства участвовали во введении незаконных санкций против РФ, блокировке её зарубежных активов, требовали созвать трибунал для наказания российского руководства. Ещё они поддерживают псевдомирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

"При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс", — отметили во внешнеполитическом ведомстве России.