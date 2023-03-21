В Иране ожидают "огромных объёмов" поставок нефти и газа из России в 2023 году

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи в интервью РИА "Новости" заявил, что республика рассчитывает на "огромные объёмы" своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году.

"За очень короткий промежуток времени некоторые из стран – соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решён, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объёмов своповых поставок", — заметил Хандузи.