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21 марта, 06:42

В Иране ожидают "огромных объёмов" поставок нефти и газа из России в 2023 году

Хандузи: Иран рассчитывает на огромные объёмы своповых поставок нефти и газа из РФ в 2023 году

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи в интервью РИА "Новости" заявил, что республика рассчитывает на "огромные объёмы" своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году.

"За очень короткий промежуток времени некоторые из стран – соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решён, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объёмов своповых поставок", — заметил Хандузи.

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Ранее Лайф сообщал, что Иран ежедневно будет закупать у России девять миллионов кубометров газа для собственных нужд.

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Unsplash

Артур Белкин
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