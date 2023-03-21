В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США

Сегодня, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия первого постоянного военного гарнизона США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооружённых сил США в Польской Республике", — говорится в сообщении.

Указывается, что в церемонии примет участие вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Причём это подразделение станет первым постоянным гарнизоном ВС США в Польше, созданным в соответствии с решением американского президента Джо Байдена от 2022 года. По данным министерства, задача гарнизона — инфраструктурная поддержка ВС США, дислоцированных в Польше. Подразделение будет руководить и управлять форпостами американских войск в республике.