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21 марта, 06:52

В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США

В польской Познани состоится церемония открытия первого постоянного военного гарнизона США

Сегодня, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия первого постоянного военного гарнизона США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооружённых сил США в Польской Республике", говорится в сообщении.

Указывается, что в церемонии примет участие вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Причём это подразделение станет первым постоянным гарнизоном ВС США в Польше, созданным в соответствии с решением американского президента Джо Байдена от 2022 года. По данным министерства, задача гарнизона — инфраструктурная поддержка ВС США, дислоцированных в Польше. Подразделение будет руководить и управлять форпостами американских войск в республике.

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Светлана Оперук
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