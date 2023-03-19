Экс-разведчик США раскрыл план Польши по уничтожению украинских пилотов

Отправка Киеву истребителей странами НАТО, включая Польшу, не повлияет на результат конфликта, но при этом приведёт к неминуемой гибели украинских пилотов. Такое заявление сделал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру на его ютуб-канале.

"Украинские истребители будут сбиты очень быстро, как только поднимутся в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин что-то изменит. Поляки просто создают новые мишени для Российской армии. К несчастью для украинских пилотов, средняя продолжительность их жизни будет очень короткой", — считает экс-разведчик.