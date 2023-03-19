Экс-разведчик США раскрыл план Польши по уничтожению украинских пилотов
Экс-разведчик США Риттер: Поставка Польшей истребителей не поможет Киеву
Отправка Киеву истребителей странами НАТО, включая Польшу, не повлияет на результат конфликта, но при этом приведёт к неминуемой гибели украинских пилотов. Такое заявление сделал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру на его ютуб-канале.
"Украинские истребители будут сбиты очень быстро, как только поднимутся в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин что-то изменит. Поляки просто создают новые мишени для Российской армии. К несчастью для украинских пилотов, средняя продолжительность их жизни будет очень короткой", — считает экс-разведчик.
Что касается американских F-16, которые США пока отказываются поставлять Киеву, то переход на эти гораздо более современные машины потребует много времени, а попытка переучить украинских пилотов может попросту обернуться провалом. Поэтому, по мнению Риттера, западные страны вряд ли решатся предоставить украинцам подобную авиацию.
Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине в ближайшие дни. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов. Также сообщалось, что Словакия безвозмездно передаст Киеву 13 МиГ-29 и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Куб".
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