Актриса сериала "Универ" Сара Окс устроила драку за тренажёр в фитнес-зале Одинцова

В подмосковном Одинцове актриса телесериалов "Универ" и "Полицейский с Рублёвки" устроила драку за велотренажёр в фитнес-клубе с другой посетительницей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.







Как рассказала оппонентка актрисы Алёна, она ходит вместе с мужем в премиум-зал одинцовского фитнес-центра уже пять лет. В один день спортсменка настроила под себя велотренажёр и отошла. В этот же момент Окс заняла его, хотя рядом были и другие свободные. На просьбы уступить актриса устроила скандал, начала передвигать тренажёр и полезла драться. А когда подошёл муж Алёны, Окс стала кидаться бутылками и оскорблять пару.

Конфликт закончился выдранными волосами и разбитыми губами у девушек. Они сняли побои, однако в фитнес-клубе вызывать правоохранителей не стали из-за страха за репутацию. Теперь Алёна признаётся, что боится возвращаться в этот зал.