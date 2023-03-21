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21 марта, 07:44

Актриса сериала "Универ" Сара Окс устроила драку за тренажёр в фитнес-зале Одинцова

В подмосковном Одинцове актриса телесериалов "Универ" и "Полицейский с Рублёвки" устроила драку за велотренажёр в фитнес-клубе с другой посетительницей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

  • Актриса Сара Окс после драки в фитнес-клубе. Фото © Telegram / Mash
    Актриса Сара Окс после драки в фитнес-клубе. Фото © Telegram / Mash
  • Актриса Сара Окс после драки в фитнес-клубе. Фото © Telegram / Mash
    Актриса Сара Окс после драки в фитнес-клубе. Фото © Telegram / Mash
  • Россиянка Алёна после драки в фитнес-клубе с Сарой Окс. Фото © Telegram / Mash
    Россиянка Алёна после драки в фитнес-клубе с Сарой Окс. Фото © Telegram / Mash

Актриса Сара Окс после драки в фитнес-клубе. Фото © Telegram / Mash

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Как рассказала оппонентка актрисы Алёна, она ходит вместе с мужем в премиум-зал одинцовского фитнес-центра уже пять лет. В один день спортсменка настроила под себя велотренажёр и отошла. В этот же момент Окс заняла его, хотя рядом были и другие свободные. На просьбы уступить актриса устроила скандал, начала передвигать тренажёр и полезла драться. А когда подошёл муж Алёны, Окс стала кидаться бутылками и оскорблять пару.

Конфликт закончился выдранными волосами и разбитыми губами у девушек. Они сняли побои, однако в фитнес-клубе вызывать правоохранителей не стали из-за страха за репутацию. Теперь Алёна признаётся, что боится возвращаться в этот зал.

В Уфе конфликт между посетителями бара закончился дракой с полицией

В Уфе конфликт между посетителями бара закончился дракой с полицией

Ранее в Южно-Сахалинске один мужчина избил другого палкой. По словам очевидцев, нападавший после драки выбросил орудие и скрылся, а пострадавший потом встал и ушёл в хостел.

Обложка ©

VK / Сара Окс

Светлана Оперук
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