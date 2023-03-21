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21 марта, 08:16

Жительницу Петербурга забили до смерти после жалобы на сожителя в благотворительный фонд

В Петербурге женщина погибла после жалобы в благотворительную организацию. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Всё началось с того, что 19 марта представитель благотворительного фонда встретился с потерпевшей. Она рассказала, что её избивает сожитель. На теле женщины были видны следы побоев. Утром следующего дня сотрудник фонда нашёл тело этой же петербурженки в квартире на Дрезденской улице.

На место происшествия оперативно приехали полицейские. Они обнаружили у женщины гематомы на подбородке, предплечьях, в области грудной клетки, а также в параорбитальной зоне. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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