На Чукотке два человека разбились на снегоходе, не заметив из-за непогоды мост

В селе Инчоун на Чукотке два человека погибли в результате столкновения снегохода с мостом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 25-летний местный житель с 31-летним пассажиром на снегоходе Arctic Cat пытались проехать под мостом. Но из-за плохой погоды они не рассчитали расстояние, поэтому произошло столкновение. Водитель и пассажир погибли на месте из-за полученных травм.

"Стоит отметить, что снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел права на управление транспортным средством", — указали в ведомстве.

До этого водителя снегохода уже привлекали к ответственности за подобные нарушения. В январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение.