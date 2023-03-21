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21 марта, 07:55

На Чукотке два человека разбились на снегоходе, не заметив из-за непогоды мост

На Чукотке два человека погибли при столкновении снегохода с мостом

<p>Два человека на Чукотке погибли после столкновения снегохода с мостом. Обложка © <a href="https://87.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/36687873" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Чукотскому автономному округу</a></p>

Два человека на Чукотке погибли после столкновения снегохода с мостом. Обложка © УМВД РФ по Чукотскому автономному округу

В селе Инчоун на Чукотке два человека погибли в результате столкновения снегохода с мостом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 25-летний местный житель с 31-летним пассажиром на снегоходе Arctic Cat пытались проехать под мостом. Но из-за плохой погоды они не рассчитали расстояние, поэтому произошло столкновение. Водитель и пассажир погибли на месте из-за полученных травм.

"Стоит отметить, что снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел права на управление транспортным средством", — указали в ведомстве.

До этого водителя снегохода уже привлекали к ответственности за подобные нарушения. В январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение.

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Илья Суриков
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