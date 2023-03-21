На Чукотке два человека разбились на снегоходе, не заметив из-за непогоды мост
На Чукотке два человека погибли при столкновении снегохода с мостом
Два человека на Чукотке погибли после столкновения снегохода с мостом. Обложка © УМВД РФ по Чукотскому автономному округу
В селе Инчоун на Чукотке два человека погибли в результате столкновения снегохода с мостом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, 25-летний местный житель с 31-летним пассажиром на снегоходе Arctic Cat пытались проехать под мостом. Но из-за плохой погоды они не рассчитали расстояние, поэтому произошло столкновение. Водитель и пассажир погибли на месте из-за полученных травм.
"Стоит отметить, что снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел права на управление транспортным средством", — указали в ведомстве.
До этого водителя снегохода уже привлекали к ответственности за подобные нарушения. В январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение.
Ранее Лайф сообщал о том, что на Сахалине погиб гендиректор ООО "Прибой-Корсаков" Сергей Сарафанников. По предварительным данным, это произошло во время поездки на снегоходе.