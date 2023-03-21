В Киеве надеются на телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским в ближайшее время

Киев ожидает подтверждения телефонной беседы председателя Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Незалежной Ирина Верещук в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы ожидаем подтверждения [телефонного разговора Цзиньпина с Зеленским]. <...> Это стало бы важным шагом. Им есть что сказать друг другу", — отметила она.