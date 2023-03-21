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21 марта, 08:10

В Киеве надеются на телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским в ближайшее время

Вице-премьер Украины Верещук: Киев ждёт подтверждения разговора Си Цзиньпина с Зеленским

<p>Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency; Lintao Zhang</p>

Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency; Lintao Zhang

Киев ожидает подтверждения телефонной беседы председателя Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Незалежной Ирина Верещук в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы ожидаем подтверждения [телефонного разговора Цзиньпина с Зеленским]. <...> Это стало бы важным шагом. Им есть что сказать друг другу", — отметила она.

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Накануне сообщалось, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Россию. По данным газеты FT, это может быть первый прямой контакт председателя КНР и украинского лидера после начала российской СВО в Незалежной.

Светлана Оперук
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