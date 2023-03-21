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21 марта, 08:59

Психиатр объяснил причину возникновения флешбэков и рассказал, как от них избавиться

Психиатр Файнзильберг: У перенёсших сильнейшее нервное потрясение людей могут появиться флешбэки

Причинами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), при котором у людей зачастую появляются флешбэки, могут быть теракты, военные действия, пребывание в плену, техногенные и природные катастрофы, неожиданная насильственная смерть близкого человека. Об этом рассказал врач – психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

По словам доктора, никто не сможет пережить эти негативные моменты без потрясений. А когда человек погружён в мир травматических переживаний, часто происходит флешбэк.

"Это возврат в прошлое, переживание уже прошедшей ситуации и тех чувств, эмоций, ощущений, которые возникли тогда", — объяснил психиатр в беседе с "Парламентской газетой".

Врач рассказала, что такое "весеннее обострение" и как не стать его жертвой

Врач рассказала, что такое "весеннее обострение" и как не стать его жертвой

Специалист добавил, что участвующим в боевых действиях военным часто непросто найти своё место в мирной жизни и в остром состоянии, когда происходит какое-то возбуждение, у них наблюдается симптом флешбэка. Решить эту проблему можно только одним способом — обратиться к врачу. Также в таком состоянии очень важна поддержка близких, подчеркнул Файнзильберг.

Ранее психиатр Василий Шуров объяснил, по каким маячкам распознать весеннее обострение у близкого человека. К такому состоянию врач причислил как стремление к самоизоляции, так и желание выйти из дома под любым предлогом.

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Никита Никонов
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