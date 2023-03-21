В Подмосковье двое полицейских пострадали, пытаясь разнять яростную драку собаки и кота

Два сержанта с псом выводили из подъезда подозреваемых, чтобы сопроводить их в участок. В этот момент четвероногого правоохранителя атаковал местных дворовый кот. Драка была столь яростной, что пострадали не только животные, но и полицейские. Они обратились в больницу с ранами рук.