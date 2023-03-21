В Подмосковье двое полицейских пострадали, пытаясь разнять яростную драку собаки и кота
В Подмосковье двое полицейский пострадали, пытаясь разнять драку служебной собаки с уличным котом, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Инцидент произошёл в Дмитрове.
Два сержанта с псом выводили из подъезда подозреваемых, чтобы сопроводить их в участок. В этот момент четвероногого правоохранителя атаковал местных дворовый кот. Драка была столь яростной, что пострадали не только животные, но и полицейские. Они обратились в больницу с ранами рук.
Оба сержанта находятся на амбулаторном лечении. Проводится служебная проверка.
Ранее в Кемеровской области сотрудница полиции спасла хаски от стаи бродячих собак. Врачи прооперировали пострадавшего пушистика, а девушка начала искать его хозяев. Прошло время, но на её объявления никто не отозвался, поэтому правоохранитель решила оставить нового друга у себя.
LIFE / Анна Исакова