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21 марта, 09:25

Экс-первая ракетка мира Навратилова заявила, что второй раз победила рак

<p>Обложка © Getty Images / Tim Clayton</p>

Обложка © Getty Images / Tim Clayton

Бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Мартина Навратилова в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказала, что победила рак. Об этом пишет Sky Sports.

"Насколько врачам известно, у меня нет рака", — заявила Навратилова.

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Напомним, в начале января стало известно, что у Мартины Навратиловой диагностировали рак горла и молочных желез. При этом, она уже не в первый раз сталкивается с этим диагнозом: так в 2010-м году врачи фиксировали у неё рак груди, однако тогда она смогла излечиться благодаря лучевой терапии.

Артур Белкин
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