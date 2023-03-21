Экс-первая ракетка мира Навратилова заявила, что второй раз победила рак
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Бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Мартина Навратилова в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказала, что победила рак. Об этом пишет Sky Sports.
"Насколько врачам известно, у меня нет рака", — заявила Навратилова.
Напомним, в начале января стало известно, что у Мартины Навратиловой диагностировали рак горла и молочных желез. При этом, она уже не в первый раз сталкивается с этим диагнозом: так в 2010-м году врачи фиксировали у неё рак груди, однако тогда она смогла излечиться благодаря лучевой терапии.