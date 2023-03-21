Экс-первая ракетка мира Навратилова заявила, что второй раз победила рак

Напомним, в начале января стало известно, что у Мартины Навратиловой диагностировали рак горла и молочных желез. При этом, она уже не в первый раз сталкивается с этим диагнозом: так в 2010-м году врачи фиксировали у неё рак груди, однако тогда она смогла излечиться благодаря лучевой терапии.