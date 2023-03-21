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21 марта, 10:02

Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в стрелковом клубе в Туле

СКР расследует гибель мужчины, тело которого обнаружили в стрелковом клубе в Туле

В Туле следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено в спортивно-стрелковом клубе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СКР по региону.

Тело мужчины найдено в стрелковом клубе в Туле. Видео © Mash

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1980 года рождения на территории спортивно-стрелкового клуба по улице проезд Тимирязева", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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По данным Mash, погибший — 42-летний житель Новомосковска. Его тело обнаружили в стрелковом тире "Динамо", где тренируются сотрудники ОВД Тулы.

Ранее сообщалось, что тела трёх человек с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Якутске. Погибшие — двое мужчин 24 и 44 лет, а также 31-летняя женщина.

Обложка ©

ТАСС / Артём Коротаев

Никита Никонов
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