Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в стрелковом клубе в Туле

В Туле следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено в спортивно-стрелковом клубе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СКР по региону.

Тело мужчины найдено в стрелковом клубе в Туле. Видео © Mash

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1980 года рождения на территории спортивно-стрелкового клуба по улице проезд Тимирязева", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным Mash, погибший — 42-летний житель Новомосковска. Его тело обнаружили в стрелковом тире "Динамо", где тренируются сотрудники ОВД Тулы.