Лошак заявила, что Лихачёва отлично справится с обязанностями главы Пушкинского музея
Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Покинувшая пост директора Пушкинского музея Марина Лошак в ходе пресс-конференции заявила журналистам, что сменившая её на этой должности Елизавета Лихачёва должна отлично справиться со своими обязанностями.
"Я отлично знаю Елизавету и считаю, что для музея это будет хорошо", — отметила Лошак.
Она также призналась, что заранее готовилась к тому, чтобы уйти с поста руководителя Пушкинского музея, назвав это решение своевременным.
Ранее Лайф сообщал, что новым руководителем Пушкинского музея станет Елизавета Лихачёва, которая сменит Марину Лошак, руководившую им с 2013 года.