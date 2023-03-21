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21 марта, 10:06

Лошак заявила, что Лихачёва отлично справится с обязанностями главы Пушкинского музея

<p>Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Покинувшая пост директора Пушкинского музея Марина Лошак в ходе пресс-конференции заявила журналистам, что сменившая её на этой должности Елизавета Лихачёва должна отлично справиться со своими обязанностями.

"Я отлично знаю Елизавету и считаю, что для музея это будет хорошо", — отметила Лошак.

Она также призналась, что заранее готовилась к тому, чтобы уйти с поста руководителя Пушкинского музея, назвав это решение своевременным.

Директор Пушкинского музея Лошак опровергла информацию об уходе с поста

Директор Пушкинского музея Лошак опровергла информацию об уходе с поста

Ранее Лайф сообщал, что новым руководителем Пушкинского музея станет Елизавета Лихачёва, которая сменит Марину Лошак, руководившую им с 2013 года.

Артур Белкин
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