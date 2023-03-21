Лошак заявила, что Лихачёва отлично справится с обязанностями главы Пушкинского музея

Покинувшая пост директора Пушкинского музея Марина Лошак в ходе пресс-конференции заявила журналистам, что сменившая её на этой должности Елизавета Лихачёва должна отлично справиться со своими обязанностями.

"Я отлично знаю Елизавету и считаю, что для музея это будет хорошо", — отметила Лошак.

Она также призналась, что заранее готовилась к тому, чтобы уйти с поста руководителя Пушкинского музея, назвав это решение своевременным.