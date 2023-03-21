В МИД РФ отреагировали на планы Канады "сменить режим" в России
МИД вызвал временного поверенного в делах Канады из-за слов Мелани Жоли о "смене режима" в России
Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля вызвали в российский МИД, где ему выразили протест из-за заявления министра иностранных дел страны Мелани Жоли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.
В МИД РФ отметили, что речь идёт о словах Жоли, которая в ходе пресс-конференции 10 марта раскрыла намерения Канады всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами" добиваться "смены режима" в России.
Эбелю указали, что Москва оставляет за собой право принимать соответствующие меры в ответ на дальнейшие действия Оттавы в контексте "заявленного курса на конфронтацию" с Россией.
"Особо отмечено, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьёзные последствия для двусторонних отношений", — сказано в сообщении.
Ранее постоянный представитель страны при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о том, что отношения между РФ и ЕС продолжают падать в пропасть.
LIFE / Владимир Суворов