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21 марта, 10:09

В МИД РФ отреагировали на планы Канады "сменить режим" в России

МИД вызвал временного поверенного в делах Канады из-за слов Мелани Жоли о "смене режима" в России

Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля вызвали в российский МИД, где ему выразили протест из-за заявления министра иностранных дел страны Мелани Жоли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

В МИД РФ отметили, что речь идёт о словах Жоли, которая в ходе пресс-конференции 10 марта раскрыла намерения Канады всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами" добиваться "смены режима" в России.

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Эбелю указали, что Москва оставляет за собой право принимать соответствующие меры в ответ на дальнейшие действия Оттавы в контексте "заявленного курса на конфронтацию" с Россией.

"Особо отмечено, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьёзные последствия для двусторонних отношений", — сказано в сообщении.

Ранее постоянный представитель страны при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о том, что отношения между РФ и ЕС продолжают падать в пропасть.

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LIFE / Владимир Суворов

Илья Суриков
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