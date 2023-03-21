Патрушев: Запад наращивает сеть подконтрольных журналистов и блогеров, очерняющих РФ

Страны Запада пытаются всеми силами очернить Россию, используя для этого в том числе подконтрольных им журналистов и блогеров, и в данный момент они стараются наращивать эту сеть. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.

"Иностранными центрами пропаганды наращивается сеть подконтрольных журналистов и так называемых блогеров, основные усилия которых сконцентрированы на организации информационных кампаний, очерняющих Россию", — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что, в частности, Запад тиражирует лживые сведения о ходе проведения специальной военной операции на Украине. События, связанные с СВО, используются в качестве основных информационных поводов для нагнетания паники и расшатывания общественно-политической обстановки, отметил он.