Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 10:38

Патрушев: Запад наращивает сеть подконтрольных журналистов и блогеров, очерняющих РФ

Страны Запада пытаются всеми силами очернить Россию, используя для этого в том числе подконтрольных им журналистов и блогеров, и в данный момент они стараются наращивать эту сеть. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.

"Иностранными центрами пропаганды наращивается сеть подконтрольных журналистов и так называемых блогеров, основные усилия которых сконцентрированы на организации информационных кампаний, очерняющих Россию", — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что, в частности, Запад тиражирует лживые сведения о ходе проведения специальной военной операции на Украине. События, связанные с СВО, используются в качестве основных информационных поводов для нагнетания паники и расшатывания общественно-политической обстановки, отметил он.

Патрушев: Запад сеет ненависть к России и её народу грязными и гнусными методами

Патрушев: Запад сеет ненависть к России и её народу грязными и гнусными методами

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки, Азии, а также Латинской Америки противостоят неоколониальной идеологии. Вместе с этими государствами Москва образует мировое большинство, подчеркнул он.

Обложка ©

Kremlin.ru

Варвара Романова
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • Совбез РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров