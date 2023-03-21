В США зафиксировали всплеск заболеваемости смертельной грибковой инфекцией

В последние несколько лет в США возросло число случаев заражения смертельной грибковой инфекцией Candida auris среди людей со слабым иммунитетом. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Результаты их исследования опубликовал журнал Annals of Internal Medicine.

Особенно сильно ситуация ухудшилась в 2021 году: в конце декабря зафиксировано 3270 случаев заражения, а общее количество пациентов выросло на 95%. При этом ещё в 2020 году было всего 757случаев инфицирования. За три года в США случаи заболевания Candida auris обнаружили в 17 штатах. По предварительным данным CDC, в 2022 году выявили 2377 случаев.

Специалисты утверждают, что инфекция привела к смерти около 30–60% заражённых пациентов. У многих были сопутствующие болезни. Как правило, это пожилые люди, онкобольные и страдающие диабетом. Симптомы при инфекции похожи на признаки ОРВИ — повышенная температура и озноб, который не проходит после лечения.