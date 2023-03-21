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21 марта, 10:45

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел мощный взрыв

Рогов сообщил о мощном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошёл мощный взрыв. Об этом во вторник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В 13:08 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал мощный объёмный взрыв", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Озвучены данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении

Озвучены данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили более 50 военных ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, противник лишился трёх пикапов и гаубицы Д-30.

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Getty Images / Jose Colon

Никита Никонов
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