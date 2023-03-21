В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел мощный взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошёл мощный взрыв. Об этом во вторник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В 13:08 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал мощный объёмный взрыв", — написал Рогов в своём телеграм-канале.