Японский премьер Кисида прибыл в Киев
Японский премьер Фумио Кисида сегодня прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщает Kyodo. По данным СМИ, его на железнодорожном вокзале в украинской столице встретила первый заместитель главы Министерства иностранных дел Незалежной Эмине Джапарова.
Кисида в скором времени встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Японского премьера сопровождают секретарь Совета национальной безопасности Такэо Акиба и сотрудники МИД.
Лайф напоминает, что это первый визит Кисиды на Украину после начала спецоперации. Японский премьер — единственный лидер стран – участниц "Большой семёрки", который ещё не побывал там в последнее время.
Getty Images / Antonio Masiello