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21 марта, 11:01

Японский премьер Кисида прибыл в Киев

Японский премьер Фумио Кисида сегодня прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщает Kyodo. По данным СМИ, его на железнодорожном вокзале в украинской столице встретила первый заместитель главы Министерства иностранных дел Незалежной Эмине Джапарова.

Кисида в скором времени встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Японского премьера сопровождают секретарь Совета национальной безопасности Такэо Акиба и сотрудники МИД.

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Лайф напоминает, что это первый визит Кисиды на Украину после начала спецоперации. Японский премьер — единственный лидер стран – участниц "Большой семёрки", который ещё не побывал там в последнее время.

Обложка ©

Getty Images / Antonio Masiello

Никита Осипов
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