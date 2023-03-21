Японский премьер Кисида прибыл в Киев

Японский премьер Фумио Кисида сегодня прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщает Kyodo. По данным СМИ, его на железнодорожном вокзале в украинской столице встретила первый заместитель главы Министерства иностранных дел Незалежной Эмине Джапарова.

Кисида в скором времени встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Японского премьера сопровождают секретарь Совета национальной безопасности Такэо Акиба и сотрудники МИД.