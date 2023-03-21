Патрушев: США и их вассалы накачивают Киев оружием и помогают в планировании операций

Страны Запада во главе с США продолжают накачивать Киев оружием, а также передавать украинской стороне разведданные и оказывать помощь в планировании военных операций. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, шаги Вашингтона и его вассалов говорят о том, что фактически они уже являются участниками конфликта на Украине.

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций", — сказал Патрушев на совещании в Ульяновске.

При этом секретарь Совбеза РФ отметил, что США и их союзники не считают значительные потери живой силы ВСУ своей проблемой. Также Запад успокаивает тот факт, что боевые действия не происходят на территории их стран.