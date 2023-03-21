Школа вокала, измучившая челябинцев "Рюмкой водки на столе", закрылась после жалоб
В Челябинске закрыли школу вокала, работавшую в жилом доме, после жалоб местных жителей
В Челябинске закрылась школа вокала, которая работала в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте. Как стало известно Лайфу, этому поспособствовали жалобы уставших от громких "концертов" жильцов.
Управляющая одного из филиалов вокальной школы в Челябинске. Видео © LIFE
Закрытие заведения подтвердила управляющая другой школы этой же сети. Однако она не стала раскрывать детали случившегося. По словам женщины, её филиал работает уже несколько лет, у них хорошая звукоизоляция, поэтому соседи не жалуются.
"Мы здесь уже пятый год, на нас никто не жалуется. Мы уже давно со всеми соседями дружим, у нас всё хорошо", — сказала управляющая вокальной школы.
Ранее Лайф рассказывал о том, что жители Челябинска начали массово жаловаться на вокальную школу, которая открылась в жилом доме. Из помещения доносились громкие звуки песен с 10 утра до 22 часов вечера, а из репертуара — "Рюмка водки на столе" и "Глаза твои карие". По словам председателя дома, руководство школы заявляло, что они не нарушают нормы.
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