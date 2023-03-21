Школа вокала, измучившая челябинцев "Рюмкой водки на столе", закрылась после жалоб

В Челябинске закрылась школа вокала, которая работала в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте. Как стало известно Лайфу, этому поспособствовали жалобы уставших от громких "концертов" жильцов.

Управляющая одного из филиалов вокальной школы в Челябинске. Видео © LIFE

Закрытие заведения подтвердила управляющая другой школы этой же сети. Однако она не стала раскрывать детали случившегося. По словам женщины, её филиал работает уже несколько лет, у них хорошая звукоизоляция, поэтому соседи не жалуются.

"Мы здесь уже пятый год, на нас никто не жалуется. Мы уже давно со всеми соседями дружим, у нас всё хорошо", — сказала управляющая вокальной школы.