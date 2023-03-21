"Диктант Победы" в Санкт-Петербурге пройдёт на 80 площадках

Санкт-Петербург готовится к проведению акции "Диктант Победы", в городе на данный момент зарегистрировано около 80 площадок, на которых местные жители смогут проверить знания о Великой Отечественной войне. При этом предложить локацию может любой желающий — для этого нужно заполнить форму на сайте "Диктантпобеды.рф". Тестирование состоится 27 апреля.

"Обязательно лично приму участие, а также призываю всех присоединяться к написанию исторического диктанта и поддержать интереснейший проект, направленный на увековечивание нашей общей памяти", — отметила депутат Парламента Санкт-Петербурга, региональный координатор проекта "Единой России" "Историческая память" Вера Сергеева.

География участников "Диктанта Победы" расширяется каждый год. Как уточняет газета "Петербургский дневник", абитуриенты, которые пройдут тест без ошибок, смогут получить преференции при поступлении в университеты. Партнёрами акции являются Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество, а также движение "Волонтёры Победы".