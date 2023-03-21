Озвучены потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки

Вооружённые силы России за сутки уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что также ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, две самоходные гаубицы "Акация" и три автомобиля.