ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2023, 11:27

Озвучены потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки

Конашенков: ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Вооружённые силы России за сутки уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Украинский Су-25 сбит в воздушном бою в ДНР
Украинский Су-25 сбит в воздушном бою в ДНР

Представитель Минобороны добавил, что также ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, две самоходные гаубицы "Акация" и три автомобиля.

Ранее в Минобороны подсчитали число сбитых беспилотников ВСУ с начала спецоперации. Так, российские военные отчитались об уничтожении 3502 украинских дронов.

BannerImage

Getty Images / Spencer Platt

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar