В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 160 бойцов на Донецком направлении
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 160 бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отметив, что удары были нанесены подразделениями Южной группировки войск, авиацией и артиллерией.
Представитель Минобороны добавил, что противник также лишился трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей и гаубицы Д-20.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отбили попытки украинских военных вернуть утраченные ими позиции на Краснолиманском направлении. В результате ВСУ понесли потери в живой силе и бронированной технике.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo