ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2023, 11:23

В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 160 бойцов на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 160 бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отметив, что удары были нанесены подразделениями Южной группировки войск, авиацией и артиллерией.

Представитель Минобороны добавил, что противник также лишился трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей и гаубицы Д-20.

В ДНР рассказали о тактике штурма Авдеевки
В ДНР рассказали о тактике штурма Авдеевки

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отбили попытки украинских военных вернуть утраченные ими позиции на Краснолиманском направлении. В результате ВСУ понесли потери в живой силе и бронированной технике.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar