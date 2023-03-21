В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 160 бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отметив, что удары были нанесены подразделениями Южной группировки войск, авиацией и артиллерией.

Представитель Минобороны добавил, что противник также лишился трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей и гаубицы Д-20.