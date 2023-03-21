В ДНР рассказали о тактике штурма Авдеевки
Советник врио главы ДНР Гагин: Штурм Авдеевки будет проходить с учётом опыта Соледара и Артёмовска
Штурм Авдеевки будет проходить с учётом опыта Соледара и Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Наши войска используют опыт, приобретённый на штурмах, в том числе Соледара и Артёмовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас российская артиллерия работает по укрепрайонам ВСУ в самой Авдеевке и в пригороде. Об окружении населённого пункта пока говорить рано, подчеркнул Гагин. Вместе с тем, отметил он, всё идёт к тому, что российские войска возьмут под свой контроль линии снабжения.
Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе ВСУ превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские войска обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.
Ранее Гагин заявлял, что Авдеевка может стать котлом для ВСУ. По его словам, ВС РФ уже удалось занять несколько населённых пунктов, которые "являются ключом к взятию" города.
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