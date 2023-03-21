В ДНР рассказали о тактике штурма Авдеевки

Штурм Авдеевки будет проходить с учётом опыта Соледара и Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Наши войска используют опыт, приобретённый на штурмах, в том числе Соледара и Артёмовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас российская артиллерия работает по укрепрайонам ВСУ в самой Авдеевке и в пригороде. Об окружении населённого пункта пока говорить рано, подчеркнул Гагин. Вместе с тем, отметил он, всё идёт к тому, что российские войска возьмут под свой контроль линии снабжения.

Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе ВСУ превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские войска обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.