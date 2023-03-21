Известные повара Березуцкие покинули получивший две звезды Michelin ресторан в Москве
Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие покинули мишленовский ресторан Twins Garden в Москве
Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие покинули свой авторский ресторан Twins Garden, который получил две звезды Michelin в 2021 году. Об этом Иван Березуцкий сообщил в телеграм-канале.
Рестораторы братья Березуцкие в окружении работников Twins Garden. Фото © Telegram / Иван Березуцкий
"Время бежит, всё меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания. Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Это стало возможным благодаря нашей прекрасной команде, её профессионализму и полной самоотдаче... И мы счастливы, что вместе нам удалось сделать лучший проект в нашей жизни. Но пришло время двигаться и расти дальше", — написал шеф-повар.
Иван Березуцкий добавил, что у него с братом много планов и идей, но об этом они расскажут позже.