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21 марта, 11:38

Известные повара Березуцкие покинули получивший две звезды Michelin ресторан в Москве

Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие покинули мишленовский ресторан Twins Garden в Москве

<p>Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие покинули свой авторский ресторан Twins Garden, который получил две звезды Michelin в 2021 году. Об этом Иван Березуцкий сообщил в телеграм-канале.

Рестораторы братья Березуцкие в окружении работников Twins Garden. Фото © Telegram / Иван Березуцкий

Рестораторы братья Березуцкие в окружении работников Twins Garden. Фото © Telegram / Иван Березуцкий

"Время бежит, всё меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания. Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Это стало возможным благодаря нашей прекрасной команде, её профессионализму и полной самоотдаче... И мы счастливы, что вместе нам удалось сделать лучший проект в нашей жизни. Но пришло время двигаться и расти дальше", — написал шеф-повар.

Иван Березуцкий добавил, что у него с братом много планов и идей, но об этом они расскажут позже.

Напомним, в 2021 году Twins Garden получил две звезды Michelin. Также заведение вошло в топ-30 лучших ресторанов мира по версии World’s 50 Best Restaurants.

Никита Никонов
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