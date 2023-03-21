Гай Германика станет режиссёром сериала о первой русской княгине-христианке

Режиссёр Валерия Гай Германика снимет восьмисерийную драму о Княгине Ольге, а съёмки проекта стартуют летом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

"Сериал станет художественным переосмыслением истории, основанной на реальных событиях X века, и расскажет об удивительной судьбе великой княгини Ольги — первой правительницы Руси, принявшей христианство. В настоящий момент идёт подготовительный период и кастинг", — отметили на канале.

По словам самой Гай Германики, она надеется, что работа над сериалом "Княгиня Ольга" выведет её как художника на новый уровень, а работать над драмой будет молодая группа, которая может дать свежий взгляд на произведение такого жанра.

"Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего", — раскрыла детали Гай Германика.