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21 марта, 12:04

Гай Германика станет режиссёром сериала о первой русской княгине-христианке

Валерия Гай Германика снимет сериал о Княгине Ольге

Режиссёр Валерия Гай Германика снимет восьмисерийную драму о Княгине Ольге, а съёмки проекта стартуют летом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

"Сериал станет художественным переосмыслением истории, основанной на реальных событиях X века, и расскажет об удивительной судьбе великой княгини Ольги — первой правительницы Руси, принявшей христианство. В настоящий момент идёт подготовительный период и кастинг", — отметили на канале.

По словам самой Гай Германики, она надеется, что работа над сериалом "Княгиня Ольга" выведет её как художника на новый уровень, а работать над драмой будет молодая группа, которая может дать свежий взгляд на произведение такого жанра.

"Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего", — раскрыла детали Гай Германика.

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Опубликован трейлер сериала "Операция "Неман" с Кравченко и Яценко

Ранее же Лайф рассказывал, что в России сняли сериал о культовой советской группе "Песняры", а в Сети уже опубликовали трейлер картины "За полчаса до весны".

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Артур Белкин
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